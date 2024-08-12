Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Кабинетом Министров Украины уволен Хейл Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины", – отметил Мельничук.

Взятка в 500 000 долларов

Ранее в Киеве, предположительно, Хейла задержали на взятке в полмиллиона долларов. Он организовал преступную схему в угольной сфере. При этом официально правоохранительные органы имени чиновника не называют.

Так, по данным следствия, взяточник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах Покровского направления фронта.