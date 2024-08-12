За данними "Суспільного", йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Вже невдовзі Кабмін звільнив Хейла з посади. Що відомо про затриманого, передає 24 Канал.

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Що відомо про Олександра Хейла

Відомо, що Олександр Хейло став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року. З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля". У період з 2013 по 2022 рік Хейло працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго".

Заступник міністра енергетики за фахом гірничий інженер. Освіту Хейло здобував у Державній гірничій академії України за спеціальністю – "Підземна розробка родовищ корисних копалин", а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство".

Декларація Хейла

У декларації за 2023 рік Олександр Хейло вказав, що має:

квартиру на 133 квадратних метри за 4 мільйони гривень

автомобіль VOLKSVAGEN Touareg 2011 за 874 тисячі гривень

земельну ділянку на 600 квадратних метри

гараж

акції в ПАТ "Донбасенерго"

60 тисяч доларів готівкою

354 тисячі гривень на рахунках у банках

Більшістю цього майна Хейло володіє спільно з дружиною. Єдиним джерелом доходу посадовця вказана заробітна плата за основним місцем роботи. Цікаво, що Олександр Хейло має кредит на суму у 2 366 449 гривень з 2020 року.

Також Олександр Хейло зазначив у декларації, що орендує квартиру розміром 50 квадратних метрів.