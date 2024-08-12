По данным "Суспільного", речь идет о заместителе министра энергетики Александра Хейла. Уже вскоре Кабмин уволил Хейла с должности. Что известно о задержанном, передает 24 Канал.

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Что известно об Александре Хейло

Известно, что Александр Хейло стал заместителем министра относительно недавно – с сентября 2023 года. С декабря 2022 года и до назначения чиновник возглавлял ГП "Укруголь". В период с 2013 по 2022 год Хейло работал на руководящих должностях ГП "ВК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго".

Заместитель министра энергетики по специальности горный инженер. Образование Хейло получал в Государственной горной академии Украины по специальности – "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", а также окончил Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение".

Декларация Хейла

В декларации за 2023 год Александр Хейло указал, что имеет:

квартиру на 133 квадратных метра за 4 миллиона гривен

автомобиль VOLKSVAGEN Touareg 2011 года за 874 тысячи гривен

земельный участок на 600 квадратных метра

гараж

акции в ПАО "Донбассэнерго"

60 тысяч долларов наличными

354 тысячи гривен на счетах в банках

Большинством этого имущества Хейло владеет совместно с женой. Единственным источником дохода чиновника указана заработная плата по основному месту работы. Интересно, что Александр Хейло имеет кредит на сумму в 2 366 449 гривен с 2020 года.

Также Александр Хейло отметил в декларации, что арендует квартиру размером 50 квадратных метров.