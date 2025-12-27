Нардеп Юрій "Юзік" Корявченков міг залишити Україну на тлі підозр колегам, – ЗМІ

Юрій Корявченков, ймовірно, залишив Україну в суботу, 27 грудня, на тлі повідомлень про оголошення підозр низці народних депутатів від фракції "Слуга народу". НАБУ поки не оголошували підозру Корявченкову.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Дзеркало тижня", передає 24 Канал.

Чому Корявченков міг виїхати за кордон?

За інформацією співрозмовників видання у правоохоронних органах, того ж дня в межах розслідування НАБУ та САП щодо діяльності організованої злочинної групи у Верховній Раді підозри вже вручили народним депутатам Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю. Джерела не виключають, що коло підозрюваних може бути розширене.

Видання зазначає, що виїзд Корявченкова за кордон відбувся саме на тлі цих подій. Станом на зараз йому підозру не оголошували. Раніше в суботу в медіа з’являлася інформація про нібито проведення обшуків у Корявченкова детективами НАБУ, однак у НАБУ та САП ці повідомлення спростували.

27 грудня антикорупційні органи офіційно повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що в межах справи слідчі дії проводяться в Комітеті Верховної Ради з питань транспорту. Комітет очолює депутат від "Слуги народу" Юрій Кісєль, якого пов’язують із колишнім першим помічником президента Володимира Зеленського та співзасновником студії "Квартал 95" Сергієм Шефіром.

Кому НАБУ оголосили підозри серед нардепів?