Буде тривалий кривавий процес: чи можливий "палацовий" переворот у Росії

На Росію чекає чергова дезінтергація. Влада країни буде в пошуках нових шляхів та стратегій.

Про це 24 Каналу розповів Ярослав Божко – голова Центру політичних студій "Доктрина". За його словами, російський диктатор Владімір Путін залишить посади президента Росії, якщо знайде собі наступника, який не здасть його суду.

Дивіться також Армія розвалиться, а Путіна виметуть із Кремля: генерал Британії сказав, коли буде крах Росії

Чому Росія ще не розвалилася

Ярослав Божко повідомив, що наразі немає сенсу шукати публічні методи розколу між першими особами російської державної системи.

Якщо дійсно відбувається розкол, то ніхто не буде давати публічні маркери, ніхто не буде мобілізувати російську громадськість для участі в цьому політичному конфлікті між елітами в Росії,

– наголосив він.

На його думку, ніяка політична влада в Росії не тримається на загальній моделі. Основний метод, завдяки якому вона залишається "на плаву", це примус та формалізовані рамки його застосування.

"Нікому не потрібно легітимізувати себе як альтернатива Путіну для захоплення влади", – зауважив він.

За його словами, російський народ прагне відштовхуватися від такого процесу.

Ярослав Божко розповів, що може чекати на Росію після поразки у війні: дивіться відео

Історія повторюється

Голова Центру політичних студій "Доктрина" розказав, що українці роблять помилку, очікуючи, що поразка Росії у війні проти України суттєво вплине на лад всередині країни-агресорки.

"Ми думаємо, що Путін програв, йому цього не пробачать і, як Миколу II, зараз затопчуть усім народом", – зосередив увагу він.

Божко прокоментував, що варто очікувати все ж таки довгострокову дезінтеграцію РФ. Для прикладу можна взяти події XX століття, коли російсько-японська війна закінчилася в 1905 році, а революція почалася лише 1917 році.

Як результат – Росія вимушена запровадити Конституцію. До цього ніхто не був готовий.

І це ще більше дезінтегрувало Росію. Був певний пошук шляху, в межах якого Росія вже не змогла зорієнтуватися,

– зазначив він.

Божко наголосив, що стара модель вже мала прогалини, а нову ніхто не міг створити.

За яких умов Путін залишить владу

Голова Центру політичних студій "Доктрина" зауважив, що найбільш вірогідний сценарій: Росія програє війну, але не матиме ніякої нової моделі. Тому росіяни будуть вимушені реалізувати певні вигадки, шукаючи інший шлях.

"Це не абсолютне відновлення піонерії, це археомодерн", – пояснив він.

На його думку, в якийсь момент просто ресурс насилля стане на стільки дешевим всередині Росії, що з'явиться ініціативна група з будь-яких осіб, які можуть зайнятися, наприклад, захопленням державної влади.

Для цього не обов'язково взагалі, щоб народ сповідував якісь демократичні принципи і щоб ця група осіб була дуже великою – вона має бути досить впливовою,

– розказав він і додав, що мовиться про розподіл влади всередині кабінетів.

Втім це може бути для Росії дійсно проблемним та кривавим процесом.

"Однак, він зараз точно на цьому етапі не виглядає як всенародний. Це те саме, що і "палацовий" переворот, можливо, не проти Путіна, а проти його наступника", – зауважив він.

За його словами, існує вірогідність, що Владімір Путін все ж поступиться своїм місцем тому, хто дасть зобов'язання не віддавати його тіло судити за кордон.

У Росії проблеми: основне