Будет длительный кровавый процесс: возможен ли "дворцовый" переворот в России

Россию ждет очередная дезинтергация. Власти страны будут в поисках новых путей и стратегий.

Об этом 24 Каналу рассказал Ярослав Божко – глава Центра политических студий "Доктрина". По его словам, российский диктатор Владимир Путин покинет пост президента России, если найдет себе преемника, который не сдаст его суду.

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Почему Россия еще не развалилась

Ярослав Божко сообщил, что нет смысла искать публичные методы раскола между первыми лицами российской государственной системы.

Если действительно происходит раскол, то никто не будет давать публичные маркеры, никто не будет мобилизовать российскую общественность для участия в этом политическом конфликте между элитами в России,

– подчеркнул он.

По его мнению, никакие политические власти в России не держатся на общей модели. Основной метод, благодаря которому он остается "на плаву", это принуждение и формализованные рамки его применения.

"Никому не нужно легитимизировать себя как альтернатива Путину для захвата власти", – заметил он.

По его словам, русский народ стремится отталкиваться от такого процесса.

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История повторяется

Глава Центра политических студий "Доктрина" рассказал, что украинцы совершают ошибку, ожидая, что поражение России в войне против Украины существенно повлияет на лад внутри страны-агрессорки.

"Мы думаем, что Путин проиграл, ему этого не простят и, как Николая II, сейчас затопчут всем народом", – обратил внимание он.

Божко прокомментировал, что следует ожидать все же долгосрочную дезинтеграцию РФ. В качестве примера можно взять события XX века, когда русско-японская война закончилась в 1905 году, а революция началась лишь в 1917 году.

Как результат, Россия вынуждена ввести Конституцию. К этому никто не готов.

И это еще больше дезинтегрировало Россию. Был определенный поиск пути, в пределах которого Россия уже не смогла сориентироваться,

– отметил он.

Божко подчеркнул, что у старой модели уже были пробелы, а новую никто не мог создать.

При каких условиях Путин оставит власть

Глава Центра политических студий "Доктрина" отметил, что наиболее вероятен сценарий: Россия проигрывает войну, но не будет никакой новой модели. Поэтому россияне будут вынуждены реализовать определенные выдумки, ища другой путь.

"Это не абсолютное возобновление пионерии, это археомодерн", – объяснил он.

По его мнению, в какой-то момент просто ресурс насилия станет на столь дешевый внутри России, что появится инициативная группа из любых лиц, которые могут заняться, например, захватом государственной власти.

Для этого не обязательно вообще, чтобы народ исповедовал какие-то демократические принципы и чтобы эта группа лиц была очень большой – она должна быть достаточно влиятельной.

– рассказал он и добавил, что говорится о разделе власти внутри кабинетов.

Впрочем, это может быть для России действительно проблемным и кровавым процессом.

"Однако он сейчас точно на этом этапе не выглядит как всенародный. Это то же, что и "дворцовый" переворот, возможно, не против Путина, а против его преемника", – отметил он.

По его словам, существует вероятность, что Владимир Путин все же уступит свое место тому, кто даст обязательство не отдавать его тело судить за границу.

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