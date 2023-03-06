Зауважимо, що Річард Даннат також командував Генеральним штабом Великої Британії. Тому очевидно, не варто не зважати на його слова про те, що ворожа держава може розпастися, а Владімір Путін залишиться без влади.
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Усе в руках Збройних Сил
За словами генерала, якщо майбутні контрнаступальні операції Збройних Сил нашої держави будуть успішними, авторитет Путіна стане нульовим.
Я хотів би сказати, якщо контрнаступ українців буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, то армія Росії розвалиться і тікатиме. Цілком імовірно, що Путіна видворять з Кремля,
– сказав Даннат.
Окрім того, він зауважив, що Україні вкрай необхідне озброєння. І якщо Захід, зокрема, Німеччина та США ухвалюватимуть позитивні рішення стосовно постачань техніки та авіації, то ця війна може закінчитись уже цього року.
Російські генерали незгодні з Путіним
Можна було б подумати, що нарешті після стількох поразок "другої армії світу" повстане усе населення Росії та скине диктатора з трону. Однак, на думку Данната, позбавити впливу Путіна можуть саме військові ворожої держави.
Вищому військовому командуванню Росії не подобається, що Путін вступив у війну, з якою вони не згодні. Я думаю, що це буде Герасимов і вищий генералітет, які виштовхнуть Путіна,
– констатував він.
Коли розпадеться Росія
- Військовий експерт та історик Михайло Жирохов вважає, що розпад ворожої держави поки є неможливим. За його словами, це через те, що до цього не готові західні партнери України.
- Очевидно світ все ще остерігається ядерного арсеналу, яким володіє Путін. Однак заперечувати той факт, що Росія рухається до розпаду, не слід.
- Такої ж думки секретар РНБО Олексій Данілов. Не так давно він заакцентував, що Путін 24 лютого 2022 року запустив процес фрагментації Росії.