Зауважимо, що Річард Даннат також командував Генеральним штабом Великої Британії. Тому очевидно, не варто не зважати на його слова про те, що ворожа держава може розпастися, а Владімір Путін залишиться без влади.

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Усе в руках Збройних Сил

За словами генерала, якщо майбутні контрнаступальні операції Збройних Сил нашої держави будуть успішними, авторитет Путіна стане нульовим.

Я хотів би сказати, якщо контрнаступ українців буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, то армія Росії розвалиться і тікатиме. Цілком імовірно, що Путіна видворять з Кремля,

– сказав Даннат.

Окрім того, він зауважив, що Україні вкрай необхідне озброєння. І якщо Захід, зокрема, Німеччина та США ухвалюватимуть позитивні рішення стосовно постачань техніки та авіації, то ця війна може закінчитись уже цього року.

Зверніть увагу! Останніми місяцями особливо гостро стоїть питання щодо надання Збройним Силам винищувачів. Чимало експертів дають невтішні прогнози щодо позитивного рішення Заходу стосовно постачань F-16 чи інших літальних апаратів.

Російські генерали незгодні з Путіним

Можна було б подумати, що нарешті після стількох поразок "другої армії світу" повстане усе населення Росії та скине диктатора з трону. Однак, на думку Данната, позбавити впливу Путіна можуть саме військові ворожої держави.

Вищому військовому командуванню Росії не подобається, що Путін вступив у війну, з якою вони не згодні. Я думаю, що це буде Герасимов і вищий генералітет, які виштовхнуть Путіна,

– констатував він.

Коли розпадеться Росія