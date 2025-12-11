Кременчук перебуває під масованою атакою: на місто летять БпЛА та балістика

В ніч на четвер, 11 грудня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні дрони та балістику. Під масованим ударом цього разу опинився Кременчук.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про комбіновану атаку на Кременчук?

Повітряну тривогу в Кременчуцькому районі Полтавщини оголосили о 00:14.

Згодом Повітряні сили ЗСУ написали, що в напрямку міста рухається група ворожих ударних БпЛА з Дніпропетровщини. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили близько трьох десятків "Шахедів" на Кременчук, там активно працюють сили ППО.

О пів на другу ночі в регіоні також оголосили загрозу застосування балістичного озброєння: ПС написали про швидкісну ціль на Полтавщині в південно-західному напрямку.

Кременчук в укриття!

– йдеться в повідомленні.

