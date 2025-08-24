Крим святкує День Незалежності: Керченський міст перекритий, на півострові – тривога

У неділю, 24 серпня, Україна відзначає 34 рік з дня проголошення незалежності. У цей день ЗСУ надіслали окупантам у Криму привітання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що відбувається у Криму?

Так, о близько 14:30 на території тимчасово окупованого Криму оголосили авіаційну та ракетну небезпеку, повідомляють моніторингові пабліки. Окупанти перекрили Кримський міст.

Російські військові попередили про загрозу ударів Storm Shadow. Вони припустили, що ціллю ударів Сил оборони України на День Незалежності є саме Кримський міст.

Вже невдовзі місцеві пабліки закликали кримчан термінові покинути пляжі через загрозу ракетних ударів. З'явилося повідомлення про Storm Shadow у напрямку Севастополя.

Близько 15:00 на окупованому півострові оголосили відбій повітряної тривоги.

У День Незалежності атаковані й інші об'єкти