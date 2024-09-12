Стамбульських домовленостей не існує: як буде вирішуватись питання Криму

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Крим повинен повернутися до складу України і наголосив, що виступає проти окупації півострова з першого дня. А російський диктатор Путін заявляє про існування стамбульських домовленостей, які можуть бути основою для перемовин між Росією та Україною.

Політолог Тарас Загородній в розмові з 24 Каналом висловив думку, що ніяких таких домовленостей взагалі не існує, однак і до заяв Ердогана треба ставитися з обережністю.

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В Ердогана є концепція тюркського світу

Загородній наголосив, що, не дивлячись на позицію Ердогана щодо Криму, торгівля між Туреччиною й Росією та будівництво російської АЕС на території Туреччини не зупиняються.

Стамбульських домовленостей не існує, вони лише в запаленій уяві Путіна. Можливо, в Туреччині щось обговорювали, якісь побажання росіян. Ердоган і до цього не визнавав Крим російським. Але я б обережно до нього ставився, бо в нього є своя концепція тюркського світу і Крим та південь України там є,

– озвучив політолог.

Україна, зі слів Загороднього, повинна більше виготовляти власних ракет дальністю ураження 2 – 3 тисячі кілометрів для того, щоб у жодної країни світу на наступні століття не було дурних думок щодо анексії українських територій.

11 вересня у Києві відбувся 4-й саміт Кримської платформи. Це ініційований президентом України Володимиром Зеленським міжнародний консультаційно-координаційний інструмент, мета якого – звільнення Криму. Цьогоріч саміт зібрав 60 представників різних країн та організацій задля обговорення проблем в окупованому росіянами Криму та пришвидшення деокупації півострова.

Учасники саміту ухвалили спільну заяву, в якій зокрема наголосили на непохитній відданості справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з деокупацією Криму, шляхом подальшого надання Україні політичної, фінансової та військової допомоги у протистоянні Росії.

Зауважте! Ердоган зробив заяву, в якій озвучив, що забезпечення добробуту кримських татар є пріоритетом зовнішньої політики Туреччини. Він наголосив на їхньому праві жити вільним життям на своїй батьківщині та вважає, що окупація Криму поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.