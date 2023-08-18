В ГУР розповіли, що відбувається на Кримському мосту зараз

Кримським мостом зараз небезпечно користуватися. Об'єкт потребує капітального ремонту, а доля його вже давно визначена.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що група тамтешніх інженерів вже давно пропонувала перекрити та обмежити експлуатацію цим об'єктом. Кримський міст потребує капітального ремонту.

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Однак військово-політичне керівництво Росії відмовляється це робити. І свідомо наражає на небезпеку цивільних.

Кримський міст – нестабільний та небезпечний. Його подальша експлуатація без капітального ремонту є загрозою для цивільних та транспорту, який пересувається цим мостом. Знаючи цю інформацію, військово-політичне керівництво держави-агресора нехтує попереджуваннями і продовжує експлуатацію,

– зауважив Юсов.

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Яка подальша доля Кримського моста

Як наголосив Юсов, користуватися Кримським мостом небезпечно ще з низки причин. Свого часу його збудували з порушенням усіх можливих норм безпеки.

Крім того, Кримський міст – військово-логістичний об'єкт, який використовують для постачання боєприпасів та інших важливих ресурсів для угруповання російських окупантів. Враховуючи ці фактори, користуватися цим мостом – непрактичне та небезпечне рішення.

В перспективі все зрозуміло, що буде з Кримським мостом. Його не буде. Вони можуть довго робити задимлення, ямкові ремонти. Але стратегічно його стан вже значно погіршився. І далі буде так і продовжуватися,

– підкреслив Юсов.

Вибухи на Кримському мосту: коротко