В ГУР рассказали, что происходит на Крымском мосту сейчас
Крымским мостом сейчас опасно пользоваться. Объект нуждается в капитальном ремонте, а судьба его уже давно определена.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что группа тамошних инженеров уже давно предлагала перекрыть и ограничить эксплуатацию этим объектом. Крымский мост нуждается в капитальном ремонте.
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Однако военно-политическое руководство России отказывается это делать. И сознательно подвергает опасности гражданских.
Крымский мост – нестабильный и опасный. Его дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта представляет угрозу для гражданских и транспорта, который передвигается по этому мосту. Зная эту информацию, военно-политическое руководство государства-агрессора пренебрегает предупреждениями и продолжает эксплуатацию,
– заметил Юсов.
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Какая дальнейшая судьба Крымского моста
Как подчеркнул Юсов, пользоваться Крымским мостом опасно еще по ряду причин. В свое время он был построен с нарушением всех возможных норм безопасности.
Кроме того, Крымский мост – военно-логистический объект, который используют для снабжения боеприпасами и другими важными ресурсами для группировки российских оккупантов. Учитывая эти факторы, пользоваться этим мостом – непрактичное и опасное решение.
В перспективе все ясно, что будет с Крымским мостом. Его не будет. Они могут долго делать задымления, ямочные ремонты. Но стратегически его состояние уже значительно ухудшилось. И дальше будет так и продолжаться,
– подчеркнул Юсов.
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- В июле 2023 года на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Известно, что по нему ударили морскими дронами SeaBaby. Этот беспилотник содержал 850 килограммов взрывчатки.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что полуостров Крым постепенно превращается для российских оккупантов в остров. Там существенно усложнилась логистика для оккупантов.
- Россияне также используют дымовую завесу, когда Крымский мост находится под угрозой. Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко объяснил, действительно ли она способна от чего-то защитить.