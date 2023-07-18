Туристів послали в зону бойових дій: в ISW оцінили логістичні наслідки удару по Кримському мосту

Атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на Півдні України. Міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку, що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ускладнили трафік і російську логістику з півострова в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.

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Експерти вважають, що атака 17 липня на Кримський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на Півдні України. Російська окупаційна влада перенаправила цивільний транспорт з окупованого Криму до Росії через окупований Південь України, а російські джерела повідомили про значні затори у Джанкойському районі та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя.

Російські туристи, які втікали з окупованого Криму ускладнили трафік і російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна влада попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб пом’якшити безпосередні проблеми з транспортом,

– зазначили в ISW.

Як раніше повідомляли аналітики, Кримський міст і військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил під час їхнього захисту від повномасштабного російського вторгнення та окупації України.

На думку експертів, триваюча нездатність російського уряду перевести російське суспільство на воєнний стан матиме значний вплив на російську логістику, оскільки трафік з туризму до окупованого Криму блокує російську логістику на Південь України в розпал українського контрнаступу.

Кримський міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку, що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей єдиний маршрут матеріально-технічного забезпечення, що залишився, тепер є єдиною точкою відмови для постачання великої кількості механізованих російських сил на Півдні України, необхідних для протистояння українським контрнаступам.

"Тим не менш, російські та окупаційні чиновники продовжували рекламувати окупований Крим як туристичний напрямок, однак закликаючи російських цивільних проїжджати через зону бойових дій, а не радити їм уникати її, як це зробив би відповідальний уряд", – наголосили в ISW.

Як повідомляв ISW раніше, російська окупаційна влада нещодавно намагалася пом’якшити проблеми з дорожнім рухом лише через збільшення російського туризму через Кримський міст. Владімір Путін навіть наказав використовувати російські військові засоби для переправлення туристів через Керченську протоку. Деякі російські "воєнкори" також припустили, що атака на Кримський міст не повинна зменшити постійний туристичний потік.

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