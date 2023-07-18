Туристов отправили в зону боевых действий: в ISW оценили логистические последствия удара по Крымскому мосту

Атака на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на Юге Украины. Мост проходит вдоль одной из двух наземных линий связи, поддерживающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, бежавшие из оккупированного Крыма российские туристы усложнили трафик и российскую логистику с полуострова в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.

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Какие логистические последствия удара по Крымскому мосту

Эксперты считают, что атака 17 июля на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на Юге Украины. Российские оккупационные власти перенаправили гражданский транспорт из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный Юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.

Российские туристы, бежавшие из оккупированного Крыма, усложнили трафик и российскую логистику из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей. Оккупационные власти попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы смягчить непосредственные проблемы с транспортом,

– отметили в ISW.

Как ранее сообщали аналитики, Крымский мост и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для украинских сил при их защите от полномасштабного российского вторжения и оккупации Украины.

По мнению экспертов, продолжающаяся неспособность российского правительства перевести российское общество на военное положение будет оказывать значительное влияние на российскую логистику, поскольку трафик по туризму в оккупированный Крым блокирует российскую логистику на Юг Украины в разгар украинского контрнаступления.

Крымский мост проходит вдоль одной из двух наземных линий связи, поддерживающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Этот оставшийся единственный маршрут материально-технического обеспечения теперь является единственной точкой отказа для поставки большого количества механизированных российских сил на Юге Украины, необходимых для противостояния украинским контрнаступлениям.

"Тем не менее, российские и оккупационные чиновники продолжали рекламировать оккупированное Крым как туристическое направление, однако призывая российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советовать им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал ISW ранее, российские оккупационные власти недавно пытались смягчить проблемы с дорожным движением только из-за увеличения российского туризма через Крымский мост. Владимир Путин даже приказал использовать российские военные средства для переправки туристов через Керченский пролив. Некоторые российские "военкоры" также предположили, что атака на Крымский мост не должна снизить постоянный туристический поток.

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