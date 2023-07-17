Оккупационные власти предложила жителям Крыма "альтернативный путь" для выезда с полуострова. Он проходит через временно оккупированные территории Украины, где россияне могут "ближе познакомиться" с украинской артиллерией, сообщает 24 Канал.

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На выезде из Крыма образовались огромные пробки

Уже традиционно россияне после "хлопка" начинают убегать с временно оккупированных территорий. Взрывы на Крымском мосту не стали исключением, поэтому на выездах с полуострова образовались огромные пробки из-за того, что мост "временно устал". К слову, так называемая "местная власть" Крыма посоветовала россиянам "альтернативный путь" на материковую Россию через оккупированные территории.



По какому маршруту оккупанты советуют выезжать из Крыма / скриншот из соцсетей

Следует отметить, что предложенный маршрут проходит через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и другие населенные пункты, которые уже перестали быть тыловыми. И хотя легковым автомобилям обещают паромную переправу из Крыма, однако грузовикам придется ехать через оккупированные территории Украины.

В сторону Мелитополя уже образовалась пробка протяженностью более 5 километров. В целом на временно оккупированных территориях россияне образовали пробку в 25 километров.



Затор из оккупированного Крыма / фото из соцсетей

Пробки в оккупированном Крыму: смотрите видео

Количество желающих уехать из Крыма: смотрите видео

Хотя оккупационные власти заявляют, что "паники нет", однако их действия свидетельствуют об обратном. К примеру, в Симферополе уже отменили все автобусные рейсы в оккупированные Донецк, Луганск и Мариуполь.

Россиянам обещают вернуть деньги за билеты, однако не объясняют причины отмены рейсов. Вероятно, желающих уехать из Крыма настолько много, что оккупационные власти пытаются хоть как-то "удержать" людей.

В Керчи сотни автомобилей ждут паромной переправы: смотрите видео

Как россияне бегут через Мелитополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал бегство россиян после взрывов в Крыму. Он заявил, что Кремль еще раз доказал, что жители временно оккупированных территорий для них не люди.

После очередной "усталости" Крымского моста поток российских туристов пустили через оккупированные территории. Поняв, что "своих" часами мариновать на блокпостах нельзя, руководство России в очередной раз продемонстрировало свое настоящее лицо,

– подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что как только гауляйтер Балицкий заявил, что на оккупированных территориях действует комендантский час, так сразу "прилетело по шапке". После этого россиян на блокпостах начали пропускать на честном слове – никто не проверяет документы, не осматривает автомобиль, а фиксируют только количество пассажиров.

Этот случай, по словам Федорова, ярко демонстрирует отношение России к жителям оккупированных территорий. Даже когда украинцы ездят в Крым на лечение, никто из оккупантов не учитывает возраст, состояние здоровья или погоду – на блокпостах всегда будут тщательно проверять

Ни один из блокпостов на пути следования "руссо туристо" не останавливает автомобили, не проверяет машины, не смотрит документы. Жители ВОТ, которые ездят в Крым, в том числе и на лечение, и так понимали, что для оккупантов они не люди. Теперь это очевидно и "туристам",

– заявил Федоров.

Более того, некоторые "туристы" не понимают, почему местное население не хочет им помогать.



Россияне жалуются в сети на пробки / скриншот из соцсетей