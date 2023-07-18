Військовий експерт Юрій Федоров зауважив, що нічого особливо нового Путін вигадати не може, щоб "помститися" за зруйнований Кримський міст. Про це він розповів 24 Каналу.

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Мають 10 – 20 "Калібрів"

Всі військові інструменти, які росіяни мають, за виключенням ядерної зброї, вони вже використали.

Відповідь Путіна буде пов'язана зі збільшенням масштабів застосування ракетних ударів по військових об'єктах на території України, а також по населених пунктах. Росіяни продовжать завдавати ракетних, авіаційних ударів, а також використовувати дрони. Проте в цьому нічого особливого немає,

– підкреслив військовий експерт.

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Навіть без цих зловісних розпоряджень Путіна окупанти били по території України практично всією зброєю, яку вони мали. Нічого принципово нового російський диктатор вигадати не може, тому що цього у нього немає.

"Якщо росіяни мають 10 чи 20 ракет "Калібр", вони їх випустять по Україні. Але взяти звідкись 100 таких ракет, вони не мають можливості. І їхні виробничі потужності для виготовлення такої кількості "Калібрів" не пристосовані", – наголосив Юрій Федоров.

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