У мережі з'явилися фото Кримського мосту після вибухів з іншого ракурсу. Пошкодження гарно проглядаються навіть на фото з супутника.

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Що показують фото з супутника

Пошкодження полотна можна побачити навіть з космосу. На супутникових знімках чітко видно темну пляму, вочевидь, від удару. Якщо наблизити, можна побачити ті ж руйнування шляхопроводу, які поширювали у мережі одразу після вибуху.

Як виглядає Кримський міст з супутника: фото Maxar

А на кадрах у відео, наведеному нижче, можна чітко побачити різницю у форматі "до та після":

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