У мережі з'явилися фото Кримського мосту після вибухів з іншого ракурсу. Пошкодження гарно проглядаються навіть на фото з супутника.
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Що показують фото з супутника
Пошкодження полотна можна побачити навіть з космосу. На супутникових знімках чітко видно темну пляму, вочевидь, від удару. Якщо наблизити, можна побачити ті ж руйнування шляхопроводу, які поширювали у мережі одразу після вибуху.
Як виглядає Кримський міст з супутника: фото Maxar
А на кадрах у відео, наведеному нижче, можна чітко побачити різницю у форматі "до та після":
Росіянам пропонують об'їжджати міст територією України
- У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали потужні вибухи, внаслідок чого дорожнє полотно зазнало пошкоджень. Міністр цифрової трансформації України сказав, що об'єкт атакували українські морські дрони.
- Пропагандисти стверджують, що залізничні колії не пошкоджені, а "всі конструкції мосту знаходяться на своїх опорах". Щодо опор – навряд, адже порівняльні фото свідчать, що їх "підкосило"
- Українська розвідка заявила, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Наразі на виїздах із Криму утворилися кілометрові затори, тож окупанти пропонують об’їжджати півострів територією України "під удари артилерії" і скасовують автобуси.