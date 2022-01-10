У Криму окупанти добули воду з-під Азовського моря, однак є проблема

Російським окупантам вдалося видобути у Криму воду з-під Азовського моря. Однак вона є технічною та не придатною для споживання.

Російський віцепрем'єр-міністр та "куратор" окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив, що видобуту окупантами воду за певних умов можна навіть пити.

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Окупанти добули у Криму воду

У своєму повідомленні, опублікованому у мережі 10 січня, російський чиновник повідомив, що окупанти у Криму добули воду.

Виявлено слабомінералізовану воду, яка є умовно питною (придатна для використання в технічних цілях: полив, систем нагрівання та охолодження),

– зазначив Хуснуллін.

Через вміст солі вона потребує додаткової обробки. Водночас чиновник додав, що за наявності необхідної підготовки вода може бути використана і як питна.

У поширеній ним презентації стверджують, що пошуки питної води під Азовським морем продовжуватимуть і надалі.

Ситуація з водою в окупованому Криму: коротко

Після окупації Росією Криму у 2014 році Україна припинила подачу прісної води на півострів. До того часу Північнокримський канал забезпечував до 85% його потреб у прісній воді.

У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли нечасті опади та малосніжна зима.

Крим дедалі більше відчуває брак питної води. Влітку 2021 року у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою.

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов раніше заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і плани бурити дно.

Водночас Україна готова відновити постачання води на півострів, але тільки після його повної деокупації.

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