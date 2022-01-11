В Крыму оккупанты добыли воду из-под Азовского моря, однако есть проблема

Российским оккупантам удалось добыть в Крыму воду из-под Азовского моря. Однако она техническая и не пригодна для потребления.

Российский вице-премьер-министр и "куратор" оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил, что добытую оккупантами воду при определенных условиях можно даже пить.

Читайте также Оккупанты жалуются, что Крым теряет половину воды из-за дырявых труб

Оккупанты добыли в Крыму воду

В своем сообщении, опубликованном в сети 10 января, российский чиновник сообщил, что оккупанты в Крыму добыли воду.

Обнаружена слабоминерализованная вода, которая является условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения),

– отметил Хуснуллин.

Из-за содержания соли она требует дополнительной обработки. В то же время, чиновник добавил, что при наличии необходимой подготовки вода может быть использована и как питьевая.

В распространенной им презентации утверждают, что поиски питьевой воды под Азовским морем будут продолжаться и дальше.

Ситуация с водой в оккупированном Крыму: коротко

После оккупации Россией Крыма в 2014 году Украина прекратила подачу пресной воды на остров. К тому времени Северокрымский канал обеспечивал до 85% его потребностей в пресной воде.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали редкие осадки и малоснежная зима.

Крым все больше испытывает нехватку питьевой воды. Летом 2021 года в городах полуострова воду подавали по графику. Российские власти ищут пути обеспечения крымчан пресной водой.

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов ранее заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря и о планах бурить дно.

В то же время Украина готова возобновить поставки воды на остров, но только после его полной деоккупации.

Обратите внимание – защищены ли морские границы Украины: смотрите видео