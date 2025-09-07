У Дніпропетровській області чутно вибухи, зокрема у Кривому Розі. Ворог скерував туди різні засоби повітряного нападу.

Про гучні звуки у районі написали у Криворізькій райдержадміністрації. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Атака ворога на Кривий Ріг 7 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, триває з півночі 7 вересня. Ворог скерував у регіон ударні безпілотники.

Після 03:30 у Кривому Розі було чути звуки вибухів, про що повідомили місцеві ЗМІ та голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко у соцмережах. Він закликав жителів залишатися в укриттях.

Місцеві спільноти тако повідомляли, що у місті частково зникло світло. За інформацією моніторів, російська армія завдала ударів не тільки приблизно десятком БпЛА, а й кількома балістичними ракетами з Криму.

Куди ще б'є ворог цієї ночі?