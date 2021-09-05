Криза з біженцями може привести до вироблення єдиної політики, – заступник голови Єврокомісії
Джерело:DW
Криза з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю може прискорити прийняття єдиної політики щодо біженців. Мовиться про ухвалення загальноєвропейського рішення.
Заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас вважає, що це "на часі". Відповідну заяву він зробив під час візиту у Литву 4 вересня.
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Європа може запровадити єдину політику щодо нелегальних мігрантів
Схінас розповів, що наразі ситуація демонструє, – ухвалення єдиного рішення на часі.
Зараз саме час створити передбачувані і всеосяжні європейські рамки для міграційної політики,
– розповів заступник глави Єврокомісії.
Політик переконаний, що вже час перейти від режиму "гасіння пожеж" в питанні біженців до створення єдиної "архітектури" щодо правил їх прийому та розподілення.
Він також додав, що останні пропозиції Єврокомісії щодо цього були відкладені через коронавірусну кризу.
Схінас запевнив: "Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані".
Євросоюз допомагає Литві
Маргаритіс Схінас повідомив у твітері, що Литві допомагають 19 країн Євросоюзу. Зокрема:
- на кордоні працюють понад 20 співробітників європейських агентств;
- виділили допомогу обсягом 36,7 мільйона євро.
Це – зовнішній кордон Євросоюзу, і ми захистимо його,
– заявив Схінас.
Коротко про ситуацію з нелегальними мігрантами у Євросоюзі
- Через кордон з Білоруссю в Євросоюз намагаються потрапити нелегальні біженці. Від цього вже кілька місяців потерпає Литва, Польща та Латвія. Зазвичай мігранти-нелегали – з Сирії, Ірану та Іраку.
- Парламент Литви заявив, що така політика Білорусі, яка ніяк не стримує мігрантів, –гібридна агресія Білорусі. Вільнюс вважає, що це може стати однією із загроз у межах російсько-білоруських навчань "Захід-2021".
- Щоб протистояти мігрантами, Австрія посилила охорону кордонів. В Естонії, хоч немає спільного кордону з білорусами, однак у Таллінні вирішили збільшити кількість прикордонних патрулів.
- Литва заявляла про створення загородження на ділянці завдовжки 550 кілометрів.