Криза з біженцями може привести до вироблення єдиної політики, – заступник голови Єврокомісії

5 вересня 2021 , 11:03
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Джерело:

DW

Криза з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю може прискорити прийняття єдиної політики щодо біженців. Мовиться про ухвалення загальноєвропейського рішення.

Заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас вважає, що це "на часі". Відповідну заяву він зробив під час візиту у Литву 4 вересня. 

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Європа може запровадити єдину політику щодо нелегальних мігрантів

Схінас розповів, що наразі ситуація демонструє, – ухвалення єдиного рішення на часі.

Зараз саме час створити передбачувані і всеосяжні європейські рамки для міграційної політики,
– розповів заступник глави Єврокомісії.

Політик переконаний, що вже час перейти від режиму "гасіння пожеж" в питанні біженців до створення єдиної "архітектури" щодо правил їх прийому та розподілення.

Він також додав, що останні пропозиції Єврокомісії щодо цього були відкладені через коронавірусну кризу.

 Схінас запевнив: "Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані".

Євросоюз допомагає Литві

Маргаритіс Схінас повідомив у твітері, що Литві допомагають 19 країн Євросоюзу. Зокрема:

  • на кордоні працюють понад 20 співробітників європейських агентств;
  • виділили допомогу обсягом 36,7 мільйона євро.

Це  – зовнішній кордон Євросоюзу, і ми захистимо його,
– заявив Схінас.

Коротко про ситуацію з нелегальними мігрантами у Євросоюзі

  • Через кордон з Білоруссю в Євросоюз намагаються потрапити нелегальні біженці.  Від цього вже кілька місяців потерпає Литва, Польща та Латвія. Зазвичай мігранти-нелегали – з Сирії, Ірану та Іраку.
  • Парламент Литви заявив, що така політика Білорусі, яка ніяк не стримує мігрантів, –гібридна агресія Білорусі. Вільнюс вважає, що це може стати однією із загроз у межах російсько-білоруських навчань "Захід-2021".
  • Щоб протистояти мігрантами, Австрія посилила охорону кордонів. В Естонії, хоч немає спільного кордону з білорусами, однак у Таллінні вирішили збільшити кількість прикордонних патрулів
  • Литва заявляла про створення загородження на ділянці завдовжки 550 кілометрів.
Автор: Діана Квасневська