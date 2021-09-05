Криза з біженцями може привести до вироблення єдиної політики, – заступник голови Єврокомісії

Криза з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю може прискорити прийняття єдиної політики щодо біженців. Мовиться про ухвалення загальноєвропейського рішення.

Заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас вважає, що це "на часі". Відповідну заяву він зробив під час візиту у Литву 4 вересня.

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Європа може запровадити єдину політику щодо нелегальних мігрантів

Схінас розповів, що наразі ситуація демонструє, – ухвалення єдиного рішення на часі.

Зараз саме час створити передбачувані і всеосяжні європейські рамки для міграційної політики,

– розповів заступник глави Єврокомісії.

Політик переконаний, що вже час перейти від режиму "гасіння пожеж" в питанні біженців до створення єдиної "архітектури" щодо правил їх прийому та розподілення.

Він також додав, що останні пропозиції Єврокомісії щодо цього були відкладені через коронавірусну кризу.

Схінас запевнив: "Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані".

Євросоюз допомагає Литві

Маргаритіс Схінас повідомив у твітері, що Литві допомагають 19 країн Євросоюзу. Зокрема:

на кордоні працюють понад 20 співробітників європейських агентств;

виділили допомогу обсягом 36,7 мільйона євро.

Це – зовнішній кордон Євросоюзу, і ми захистимо його,

– заявив Схінас.

Коротко про ситуацію з нелегальними мігрантами у Євросоюзі