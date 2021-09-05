Кризис с беженцами может привести к выработке единой политики – зампред Еврокомиссии

Кризис с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью может ускорить принятие единой политики в отношении беженцев. Речь идет о принятии общеевропейского решения.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что это "актуально". Соответствующее заявление он сделал во время визита в Литву 4 сентября.

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Европа может ввести единую политику в отношении нелегальных мигрантов

Схинас рассказал, что сейчас ситуация демонстрирует, – принятие единого решения актуально.

Сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики,

– рассказал заместитель главы Еврокомиссии.

Политик убежден, что уже пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" относительно правил их приема и распределения.

Он также добавил, что последние предложения Еврокомиссии по этому поводу были отложены из-за коронавирусного кризиса.

Схинас заверил: "Те, кто пытается инструментализировать миграцию, будут разочарованы".

Евросоюз помогает Литве

Маргаритис Схинас сообщил в твиттере, что Литве помогают 19 стран Евросоюза. В том числе:

на границе работают более 20 сотрудников европейских агентств;

выделили помощь объемом 36,7 миллиона евро.

Это – внешняя граница Евросоюза, и мы защитим ее,

– заявил Схинас.

Коротко о ситуации с нелегальными мигрантами в Евросоюзе