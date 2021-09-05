Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что это "актуально". Соответствующее заявление он сделал во время визита в Литву 4 сентября.
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Европа может ввести единую политику в отношении нелегальных мигрантов
Схинас рассказал, что сейчас ситуация демонстрирует, – принятие единого решения актуально.
Сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики,
– рассказал заместитель главы Еврокомиссии.
Политик убежден, что уже пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" относительно правил их приема и распределения.
Он также добавил, что последние предложения Еврокомиссии по этому поводу были отложены из-за коронавирусного кризиса.
Схинас заверил: "Те, кто пытается инструментализировать миграцию, будут разочарованы".
Евросоюз помогает Литве
Маргаритис Схинас сообщил в твиттере, что Литве помогают 19 стран Евросоюза. В том числе:
- на границе работают более 20 сотрудников европейских агентств;
- выделили помощь объемом 36,7 миллиона евро.
Это – внешняя граница Евросоюза, и мы защитим ее,
– заявил Схинас.
Коротко о ситуации с нелегальными мигрантами в Евросоюзе
- Через границу с Беларусью в Евросоюз пытаются попасть нелегальные беженцы. От этого уже несколько месяцев страдает Литва, Польша и Латвия. Обычно мигранты-нелегалы – из Сирии, Ирана и Ирака.
- Парламент Литвы заявил, что такая политика Беларуси, которая никак не сдерживает мигрантов, – гибридная агрессия Беларуси. Вильнюс считает, что это может стать одной из угроз в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021".
- Чтобы противостоять мигрантам, Австрия усилила охрану границ. В Эстонии, хотя нет общей границы с белорусами, однако в Таллинне решили увеличить количество пограничных патрулей.
- Литва заявляла о создании заграждения на участке длиной 550 километров.