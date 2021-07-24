Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о неудачной политике Евросоюза. По его словам, идея предоставления убежища мигрантам провалилась.

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Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что количество незаконных попыток пересечь границу только растет.

Мы вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией,

– заявила Таннер.

Сколько нелегалов задержали

Только за 2020 год в Австрии задержали 22 тысячи человек. В то же время за первое полугодие 2021 года – 16 тысяч нелегалов.

Справка. На австрийской границе уже находится примерно тысяча военных.

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