Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про невдалу політику Євросоюзу. За його словами, ідея надання притулку мігрантам провалилася.

До теми В Англію за добу прибула рекордна кількість мігрантів

Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер зауважила, що кількість незаконних спроб перетнути кордон лише зростає.

Ми змушені значно зміцнити сили на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Словенією,

– заявила Таннер.

Скільки нелегалів затримали

Лише за 2020 рік в Австрії затримали 22 тисячі осіб. Водночас за перше півріччя 2021 року – 16 тисяч нелегалів.

Довідка. На австрійському кордоні вже перебуває приблизно тисяча військових.

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