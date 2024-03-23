Четверо втекли, двох піймали: у Брянській області могли виявити причетних до теракту під Москвою

У Росії 23 березня могли виявити терористів, що нібито причетні до теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті" у Підмосков'ї. За попередніми даними, більшість із них була громадянами Таджикистану.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Примітно, що росіяни пишуть, що "затримали терористів" аж у Брянській області, передає 24 Канал.

До теми Дим і досі здіймається над "Крокусом": який вигляд має ТЦ у Підмосков'ї після теракту

Росіяни пишуть, що піймали кількох терористів

Російські пропагандисти зазначили, що ймовірний автомобіль терористів, які розстріляли людей у "Крокус Сіті", затримали біля селища Теплий Суразького району поруч із білоруським кордоном у Брянській області.

За різними даними, у цьому білому "рено" із тверськими номерами було від чотирьох до шести осіб. Двох, як стверджують окупанти, вдалося затримати, а інші, попередньо, змогли втекти.

Росіяни також написали, що два чоловіки виявилися громадянами Таджикистану. Інших чоловіків наразі розшукують російські правоохоронці.

Крім того, російські ЗМІ опублікували список чотирьох з шести підозрюваних терористів, які могли влаштувати стрілянину в "Крокус Сіті Хол".

Так, підозрюваними є:

Насрідінов Махмадрасул, 37 років

Ісмонов Рівожидін, 51 рік

Сафолзода Шохінджонн, 21 рік

Назаров Рустам, 29 років.

Наразі достеменно невідомо, кого саме з цих підозрюваних осіб могли "затримати" у Брянській області.

Ймовірні підозрювані у стрілянині під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни також заявили, що підозрювані можуть мати з собою вогнепальну зброю та вибухівки. Ці особи зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях.

В ГУР спростували причетність України до теракту у Підмосков'ї