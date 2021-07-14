КСУ визнав конституційним закон про мову

Конституційний Суд 14 липня визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Раніше його конституційність просили перевірити деякі нардепи.

Подання було від 51 народного депутата попереднього скликання. Рішення КСУ ухвалив на пленарному засіданні Великої палати.

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Текст рішення обіцяють оприлюднити на офіційному сайті 15 липня.

Що відомо про подання нардепів

Подання до КСУ депутати направили ще в червні 2019 року. Переважно це колишні депутати Опозиційного блоку:

Михайло Добкін,

Сергій Ківалов,

Тарас Козак,

Нестор Шуфрич,

Наталія Королевська,

Юлія Льовочкіна,

Юрій Бойко тощо;

Зауважимо, велика палата Конституційного Суду розглядала це питання ще 3 листопада 2020 року. Однак тоді рішення не ухвалили.

Закон про мову: що треба знати

Верховна Рада ухвалила закон 25 квітня 2019 року. Він передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні.

Українську слід використовувати у державному секторі, у комунальній сфері, у транспорті, у закладах громадського харчування, на підписах і маркуванні товарів і послуг, у медицині та освіті, у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу