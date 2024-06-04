"Мирна" позиція Китаю зумовлена очікуванням, хто переможе у війні, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що наразі в Україні дуже погано розуміють Китай, проте він теж не претендує на стовідсоткове розуміння. Глава МЗС пояснив, що Пекін дивиться на реальний потенціал дій Заходу.

Міністр пояснив під час запитань та відповідей на презентації книги "Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу", що в Китаї наразі "дуже уважно все рахують".

Дивіться також Не знаю, чому ці обмеження були: Кулеба висловився про удари по Росії та натякнув на продовження

Що сказав Кулеба про дії Китаю

Очільник Міністерства закордонних справ пояснив, що Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.

Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав'язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв'язує руки Китаю,

– заявив Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі в Китаї окремі теми офіційних урядових досліджень – це на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки.

Дмитро Кулеба пояснив, що наразі Китай перебуває в позиції: "Ми за мир, за все добре проти всього поганого". Проте з такої позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу.

Дивіться також Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн: якою буде зустріч лідерів світу й хто на неї приїде

Китай працює, щоб країни не їхали на Саміт миру