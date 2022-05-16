Кулеба прибув у Брюссель: просуватиме введення нафтового ембарго щодо Росії
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у Брюссель, аби просувати шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, він планує поспілкуватись про подальше постачання зброї в Україну, а також про майбутнє членство в ЄС.
Про це він Дмитро Кулеба написав у своєму твітері. Нагадаємо, що сьогодні перед зустріччю Ради ЄС із зовнішніх справ верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що позиції країн, які виступають проти цього, – досить жорсткі.
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Проте Боррель висловив сподівання, що сьогодні таки вдасться розблокувати нафтове ембарго.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба саме приїхав в Брюссель, щоб цьому посприяти. Також він зауважив, що розмовлятиме з представниками Європейського Союзу про подальше постачання зброї Україні для боротьби з російською агресією. І ще одним пунктом для обговорення стане – надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти,
– написав Кулеба у своєму твітері.
Останні новини про проблематику нафтового ембарго Росії:
- Жозеп Боррель повідомив, що у Євросоюзі не впевнені, що 16 травня міністрам закордонних справ вдасться домовитись про запровадження нафтового ембарго. А все тому, що позиції країн, які виступають проти цього, – досить жорсткі.
- Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль відповіла на запитання чому досі не запроваджено ембарго на російську нафту.
- На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що стане незалежною від російського вугілля та нафти вже протягом 2022 року.
- Найбільшим противником введення ембарго залишається Угорщина. ЗМІ пишуть, що уряд Орбана вимагає від ЄС до 750 мільйонів євро.
- Раніше повідомлялось, що ЄС не готовий блокувати постачання російської нафти у треті країни. Такого важливого рішення немає у шостому пакеті санкцій. Проте експерти запевняли, що заборону на імпорт російського енергоресурсу все ж накладуть, втім це може відбутися у два етапи.
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