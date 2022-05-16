Кулеба прибув у Брюссель: просуватиме введення нафтового ембарго щодо Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у Брюссель, аби просувати шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, він планує поспілкуватись про подальше постачання зброї в Україну, а також про майбутнє членство в ЄС.

Про це він Дмитро Кулеба написав у своєму твітері. Нагадаємо, що сьогодні перед зустріччю Ради ЄС із зовнішніх справ верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що позиції країн, які виступають проти цього, – досить жорсткі.

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Проте Боррель висловив сподівання, що сьогодні таки вдасться розблокувати нафтове ембарго.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба саме приїхав в Брюссель, щоб цьому посприяти. Також він зауважив, що розмовлятиме з представниками Європейського Союзу про подальше постачання зброї Україні для боротьби з російською агресією. І ще одним пунктом для обговорення стане – надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти,

– написав Кулеба у своєму твітері.

Останні новини про проблематику нафтового ембарго Росії:

Жозеп Боррель повідомив, що у Євросоюзі не впевнені, що 16 травня міністрам закордонних справ вдасться домовитись про запровадження нафтового ембарго. А все тому, що позиції країн, які виступають проти цього, – досить жорсткі.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль відповіла на запитання чому досі не запроваджено ембарго на російську нафту.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що стане незалежною від російського вугілля та нафти вже протягом 2022 року.

Найбільшим противником введення ембарго залишається Угорщина. ЗМІ пишуть, що уряд Орбана вимагає від ЄС до 750 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що ЄС не готовий блокувати постачання російської нафти у треті країни. Такого важливого рішення немає у шостому пакеті санкцій. Проте експерти запевняли, що заборону на імпорт російського енергоресурсу все ж накладуть, втім це може відбутися у два етапи.

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