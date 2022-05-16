Кулеба прибыл в Брюссель: будет продвигать введение нефтяного эмбарго против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций Европейского Союза против России. В частности, он планирует пообщаться о дальнейших поставках оружия в Украину, а также о будущем членстве в ЕС.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере. Напомним, что сегодня перед встречей Совета ЕС по внешним делам верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что позиции выступающих против этого стран – достаточно жесткие.

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Однако Борель выразил надежду, что сегодня удастся разблокировать нефтяное эмбарго.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба как раз приехал в Брюссель, чтобы этому помочь. Также он отметил, что будет разговаривать с представителями Европейского Союза о дальнейших поставках оружия Украине для борьбы с российской агрессией. И еще одним пунктом для обсуждения станет – предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, включающий нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейшей поставке оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные достоинства,

– написал Кулеба в своем твиттере.

Последние новости о проблематике нефтяного эмбарго России:

Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе не уверены, что 16 мая министрам иностранных дел удастся договориться о введении нефтяного эмбарго. А все потому, что позиции выступающих против этого стран – достаточно жесткие.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль ответила на вопрос, почему до сих пор не введено эмбарго на российскую нефть.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину Германия заявила, что станет независимой от российского угля и нефти уже в 2022 году.

Самым большим противником введения эмбарго остается Венгрия. СМИ пишут, что правительство Орбана требует от ЕС до 750 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ЕС не готов блокировать поставки российской нефти в третьи страны. Такого важного решения нет в шестом пакете санкций. Однако эксперты уверяли, что запрет на импорт российского энергоресурса все же наложат, впрочем, это может произойти в два этапа.

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