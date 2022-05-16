Кулеба прибыл в Брюссель: будет продвигать введение нефтяного эмбарго против России
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций Европейского Союза против России. В частности, он планирует пообщаться о дальнейших поставках оружия в Украину, а также о будущем членстве в ЕС.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере. Напомним, что сегодня перед встречей Совета ЕС по внешним делам верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что позиции выступающих против этого стран – достаточно жесткие.
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Однако Борель выразил надежду, что сегодня удастся разблокировать нефтяное эмбарго.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба как раз приехал в Брюссель, чтобы этому помочь. Также он отметил, что будет разговаривать с представителями Европейского Союза о дальнейших поставках оружия Украине для борьбы с российской агрессией. И еще одним пунктом для обсуждения станет – предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, включающий нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейшей поставке оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные достоинства,
– написал Кулеба в своем твиттере.
Последние новости о проблематике нефтяного эмбарго России:
- Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе не уверены, что 16 мая министрам иностранных дел удастся договориться о введении нефтяного эмбарго. А все потому, что позиции выступающих против этого стран – достаточно жесткие.
- Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль ответила на вопрос, почему до сих пор не введено эмбарго на российскую нефть.
- На фоне полномасштабного вторжения России в Украину Германия заявила, что станет независимой от российского угля и нефти уже в 2022 году.
- Самым большим противником введения эмбарго остается Венгрия. СМИ пишут, что правительство Орбана требует от ЕС до 750 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что ЕС не готов блокировать поставки российской нефти в третьи страны. Такого важного решения нет в шестом пакете санкций. Однако эксперты уверяли, что запрет на импорт российского энергоресурса все же наложат, впрочем, это может произойти в два этапа.
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