Кулеба прокоментував візит Лаврова до Туреччини та розповів, чи будуть на зустрічах українці

Візит міністра закордонних справ Росії Лаврова до Туреччини напряму не пов'язаний із "зерновим" питанням. Це буде загальна двостороння зустріч, де обговорюватимуть різні теми. Вона була запланована заздалегідь.

Зустріч Росії та Туреччини не стосуватиметься українського зерна

З огляду на це, представників України там не буде. Про це розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на закритому брифінгу для журналістів 8 червня.

Зверніть увагу Лавров заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН, Туреччиною та Україною щодо зерна

Український міністр зауважив, що всі надають великого значення цій зустрічі у контексті подолання зернової кризи лише тому, що вона прийшлася на час пікових зусиль, спрямованих на розв'язання цієї проблеми. Насправді ж Лавров їде до Туреччини не для того, щоб домовлятися про зерно.

"Контекст його візиту набагато ширший. Ніхто ж не може заборонити міністру Лаврову їхати в Туреччину або міністру закордонних справ Туреччини його приймати", – зауважив Кулеба.

Також він підкреслив, що Україна веде розмову про подолання продовольчої кризи і розблокування українських портів насамперед через Організацію Об'єднаних Націй.

Ми вітаємо інші кроки та зусилля, але за однієї умови – остаточне рішення повинно стовідсотково враховувати безпекові інтереси України,

– сказав Дмитро Кулеба.

Мова йде про 2 пункти:

достатня кількість зброї для захисту Одеси та чорноморського узбережжя від морських сил Росії з суходолу;

чітка місія з патрулювання каналу, через який відбуватиметься постачання зерна кораблями країн, яким може довіряти Україна.

Кулеба зауважив, що, зокрема, у цьому плані ми можемо довіряти турецьким військово-морським силам.

Блокування українських портів загрожує світові продовольчою кризою

Росія цинічно краде українську пшеницю, а також блокує наші порти. Це означає, що Україна не може постачати зерно іншим країнам світу, які суттєво від цього залежать. На український експорт зерна припадає 50% Всесвітньої продовольчої програми, а наразі в портах заблоковано близько 20 мільйонів тонн зерна.

Посередником у деблокаді портів для вивезення зерна може стати Туреччина, яка вже попередньо домовилася з Росією. Однак Україні запропоновані умови не підходять.

Президент Туреччини Ердоган запропонував допомогу у розмінуванні морського узбережжя біля Одеси та супроводі суден із зерном. Але українська сторона не згодна залишити Одесу без захисту від потенційного нападу ворожої Росії.

До теми – Зеленський прокоментував переговори щодо експорту українського зерна: дивіться відео