Зустріч Росії та Туреччини не стосуватиметься українського зерна

З огляду на це, представників України там не буде. Про це розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на закритому брифінгу для журналістів 8 червня.

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Український міністр зауважив, що всі надають великого значення цій зустрічі у контексті подолання зернової кризи лише тому, що вона прийшлася на час пікових зусиль, спрямованих на розв'язання цієї проблеми. Насправді ж Лавров їде до Туреччини не для того, щоб домовлятися про зерно.

"Контекст його візиту набагато ширший. Ніхто ж не може заборонити міністру Лаврову їхати в Туреччину або міністру закордонних справ Туреччини його приймати", – зауважив Кулеба.

Також він підкреслив, що Україна веде розмову про подолання продовольчої кризи і розблокування українських портів насамперед через Організацію Об'єднаних Націй.

Ми вітаємо інші кроки та зусилля, але за однієї умови – остаточне рішення повинно стовідсотково враховувати безпекові інтереси України,

– сказав Дмитро Кулеба.

Мова йде про 2 пункти:

достатня кількість зброї для захисту Одеси та чорноморського узбережжя від морських сил Росії з суходолу;

чітка місія з патрулювання каналу, через який відбуватиметься постачання зерна кораблями країн, яким може довіряти Україна.

Кулеба зауважив, що, зокрема, у цьому плані ми можемо довіряти турецьким військово-морським силам.

Блокування українських портів загрожує світові продовольчою кризою

Росія цинічно краде українську пшеницю, а також блокує наші порти. Це означає, що Україна не може постачати зерно іншим країнам світу, які суттєво від цього залежать. На український експорт зерна припадає 50% Всесвітньої продовольчої програми, а наразі в портах заблоковано близько 20 мільйонів тонн зерна.

Посередником у деблокаді портів для вивезення зерна може стати Туреччина, яка вже попередньо домовилася з Росією. Однак Україні запропоновані умови не підходять.

Президент Туреччини Ердоган запропонував допомогу у розмінуванні морського узбережжя біля Одеси та супроводі суден із зерном. Але українська сторона не згодна залишити Одесу без захисту від потенційного нападу ворожої Росії.

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