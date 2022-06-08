Встреча России и Турции не будет касаться украинского зерна

Учитывая это, представителей Украины там не будет. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на закрытом брифинге для журналистов 8 июня.

Лавров заявил, что Россия готова к встрече с ООН, Турцией и Украиной по зерну.

Украинский министр отметил, что все придают большое значение этой встрече в контексте преодоления зернового кризиса только потому, что он пришелся на время пиковых усилий, направленных на решение этой проблемы. На самом же деле Лавров едет в Турцию не для того, чтобы договариваться о зерне.

"Контекст его визита намного шире. Никто ведь не может запретить министру Лаврову ехать в Турцию или министру иностранных дел Турции его принимать", - заметил Кулеба.

Также он подчеркнул, что Украина ведет разговор о преодолении продовольственного кризиса и разблокировании украинских портов, прежде всего, через Организацию Объединенных Наций.

Мы приветствуем другие шаги и усилия, но при одном условии – окончательное решение должно полностью учитывать интересы безопасности Украины,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Речь идет о 2 пунктах:

достаточное количество оружия для защиты Одессы и черноморского побережья от морских сил России по суше;

четкая миссия по патрулированию канала, через который будет происходить снабжение зерна кораблями стран, которым может доверять Украина.

Кулеба отметил, что, в частности, в этом плане мы можем доверять турецким военно-морским силам.

Блокировка украинских портов угрожает миру продовольственным кризисом

Россия цинично ворует украинскую пшеницу, а также блокирует наши порты. Это значит, что Украина не может поставлять зерно другим странам мира, которые существенно зависят от этого. На украинский экспорт зерна приходится 50% Всемирной продовольственной программы, а в настоящее время в портах заблокировано около 20 миллионов тонн зерна .

Посредником в деблокаде портов для вывоза зерна может стать Турция, уже предварительно договорившаяся с Россией. Однако Украине предложенные условия не подходят.

Президент Турции Эрдоган предложил помощь в разминировании морского побережья возле Одессы и сопровождении судов с зерном. Но украинская сторона не согласна покинуть Одессу без защиты от потенциального нападения вражеской России.

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