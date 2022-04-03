Кулеба розповів про "королеву всіх санкцій", яка покладе кінець воєнній машині Росії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що дипломати працюють над тим, аби світ припинив купувати в Росії нафту, газ та вугілля. Це б точно поставило край воєнній машині Москви.

Відповідну заяву очільник МЗС Дмитро Кулеба зробив у ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері 2 квітня. Зокрема, він назвав три головні сфери Росії ,над запровадженням санкцій щодо яких працюють у міністерстві.

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Найголовніше, щоб світ припинив купувати енергоносії в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що дипломати працюють над трьома основними сферами, у яких варто запровадити санкції щодо Росії. Зокрема мовиться про:

заборону купувати у Москви газ, нафту та вугілля;

закриття портів світу для кораблів Росії;

відключення всіх російських банків від SWIFT.

І, безумовно, тут королева всіх санкцій – заборона на купівлю у Росії газу, нафти та вугілля. Це наче зламати голку у "Кощія". Це – кінець російської воєнної машини. Це і найскладніша санкція, але ми над нею працюємо,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Щодо цієї санкції очільник МЗС пояснив деталі:

Україні допомагають рішення таких країн, як Польща, країни Балтії, США і Велика Британія – вони вже відмовились або почали роботу щодо відмови від російських енергоносіїв;

та поки це рішення не ухвалять Німеччина та Італія, Росія продовжуватиме підживлюватися вторгованими грошима.

Саме Італія та Німеччина приносять найбільше грошей у бюджет Росії, купуючи у них енергоносії. Саме ці гроші фінансують війну в Україні. За даними ЗМІ, у 2021 році Італія купила газу Росії на 5,8 мільярда доларів, в Німеччині – вдвічі більше газу. До речі, Москва дуже залежна від продажу енергоносіїв. Саме нафта, газ та вугілля – фактично єдина зброя та ресурс в руках Кремля.

До речі, 2 квітня під час візиту української делегації в Берлін, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна готується до повного виходу з імпорту викопних джерел енергії з Росії. Проте, звісно ж, терміни не назвала.

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