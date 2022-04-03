Кулеба рассказал о "королеве всех санкций", которая положит конец военной машине России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работают над тем, чтобы мир прекратил покупать у России нефть, газ и уголь. Это бы точно положило конец военной машине Москвы.

Соответствующее заявление глава МИД Дмитрий Кулеба сделал в эфире канала "Рада" вечером 2 апреля. В частности, он назвал три главные сферы России? над введением санкций в отношении которых работают в министерстве.

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Самое главное, чтобы мир перестал покупать энергоносители в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что работают над тремя основными сферами, в которых следует ввести санкции в отношении России. В частности, речь идет о:

запрете покупать у Москвы газ, нефть и уголь;

закрытии портов мира для кораблей России;

отключении всех русских банков от SWIFT.

И, безусловно, здесь королева всех санкций – запрет на покупку у российской федерации газа, нефти и угля. Это все равно что сломать иглу у "Кащея". Это конец русской военной машины. Это самая сложная санкция, но мы над ней работаем,

– объяснил Дмитрий Кулеба.

Касаемо этой санкции глава МИД объяснил детали:

Украине помогают решения таких стран, как Польша, страны Балтии, США и Великобритания – они уже отказались или начали работу по отказу от российских энергоносителей;

и пока это решение не примут Германия и Италия, Россия будет продолжать подпитываться вырученными деньгами.

Именно Италия и Германия приносят больше всего денег в бюджет России, покупая у них энергоносители. Именно эти деньги финансируют войну на Украине. По данным СМИ, в 2021 году Италия купила газа России на 5,8 миллиарда долларов, в Германии – вдвое больше газа. Кстати, Москва очень зависима от продаж энергоносителей. Именно нефть, газ и уголь – фактически единственное оружие и ресурс в руках Кремля.

Кстати, 2 апреля во время визита украинской делегации в Берлин глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна готовится к полному выходу из импорта ископаемых источников энергии из России. Однако, конечно же, термины не назвала.

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