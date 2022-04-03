Соответствующее заявление глава МИД Дмитрий Кулеба сделал в эфире канала "Рада" вечером 2 апреля. В частности, он назвал три главные сферы России? над введением санкций в отношении которых работают в министерстве.
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Самое главное, чтобы мир перестал покупать энергоносители в России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что работают над тремя основными сферами, в которых следует ввести санкции в отношении России. В частности, речь идет о:
- запрете покупать у Москвы газ, нефть и уголь;
- закрытии портов мира для кораблей России;
- отключении всех русских банков от SWIFT.
И, безусловно, здесь королева всех санкций – запрет на покупку у российской федерации газа, нефти и угля. Это все равно что сломать иглу у "Кащея". Это конец русской военной машины. Это самая сложная санкция, но мы над ней работаем,
– объяснил Дмитрий Кулеба.
Касаемо этой санкции глава МИД объяснил детали:
- Украине помогают решения таких стран, как Польша, страны Балтии, США и Великобритания – они уже отказались или начали работу по отказу от российских энергоносителей;
- и пока это решение не примут Германия и Италия, Россия будет продолжать подпитываться вырученными деньгами.
Кстати, 2 апреля во время визита украинской делегации в Берлин глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна готовится к полному выходу из импорта ископаемых источников энергии из России. Однако, конечно же, термины не назвала.
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