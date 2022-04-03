Відповідну заяву очільник МЗС Дмитро Кулеба зробив у ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері 2 квітня. Зокрема, він назвав три головні сфери Росії ,над запровадженням санкцій щодо яких працюють у міністерстві.
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Найголовніше, щоб світ припинив купувати енергоносії в Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що дипломати працюють над трьома основними сферами, у яких варто запровадити санкції щодо Росії. Зокрема мовиться про:
- заборону купувати у Москви газ, нафту та вугілля;
- закриття портів світу для кораблів Росії;
- відключення всіх російських банків від SWIFT.
І, безумовно, тут королева всіх санкцій – заборона на купівлю у Росії газу, нафти та вугілля. Це наче зламати голку у "Кощія". Це – кінець російської воєнної машини. Це і найскладніша санкція, але ми над нею працюємо,
– пояснив Дмитро Кулеба.
Щодо цієї санкції очільник МЗС пояснив деталі:
- Україні допомагають рішення таких країн, як Польща, країни Балтії, США і Велика Британія – вони вже відмовились або почали роботу щодо відмови від російських енергоносіїв;
- та поки це рішення не ухвалять Німеччина та Італія, Росія продовжуватиме підживлюватися вторгованими грошима.
До речі, 2 квітня під час візиту української делегації в Берлін, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна готується до повного виходу з імпорту викопних джерел енергії з Росії. Проте, звісно ж, терміни не назвала.
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