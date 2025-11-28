Масштаби брехні російського керівництва вражають, – Сирський про ситуацію в Куп’янську
- Олександр Сирський заявив, що повідомлення росіян про успіхи в Куп'янську не відповідають дійсності.
- Українські війська намагаються стабілізувати ситуацію в Куп'янську, виявляючи та знищуючи окупантів.
Куп'янський напрямок, що у Харківській області, залишається одним із найважчих через динамічну ситуацію. Попри це, повідомлення росіян про бої на цій ділянці, зокрема щодо успіхів окупантів, не відповідають дійсності.
Таку заяву у п'ятницю, 28 листопада, зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.
Дивіться також Сили оборони знищили росіян, які намагалися зайти в Гуляйполе
Що відбувається у Куп'янську?
Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у Харківську область. Він каже, що на Куп'янському напрямку українські військові продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії для стабілізації ситуації у місті.
Головнокомандувач також розповів, що станом на зараз у Куп'янську наші військові намагаються виявити окупантів задля їхнього подальшого знищення або взяття їх в полон для поповнення обмінного фонду.
Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менш як 40 російських абонентів радіообміну,
– ідеться у повідомленні.
Крім вищезгаданого, за його словами, на підступах до міста українські підрозділи утримують визначені рубежі, а також посилюють вогневий вплив на росіян, щоб заблокувати будь-які шляхи постачань до них.
Яка ситуація у Куп'янську: останні новини
Під час виступу на саміті з питань безпеки у Киргизстані Володимир Путін зробив низку цинічних заяв про війну в Україні. Він запевнив, що окупанти нібито майже повністю захопили вищезгаданий Куп'янськ.
Згодом начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов спростував це. За його словами, у місті є "декілька десятків окупантів", які відрізані від "поповнення людьми та нормального постачання".
Раніше повідомляли, що СОУ мають успіхи на Куп'янському напрямку та продовжують утримувати лівобережний плацдарм. Хоча противник ставив перед собою завдання до 1 листопада 2024 року окупувати його.