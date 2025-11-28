Масштаби брехні російського керівництва вражають, – Сирський про ситуацію в Куп’янську

Куп'янський напрямок, що у Харківській області, залишається одним із найважчих через динамічну ситуацію. Попри це, повідомлення росіян про бої на цій ділянці, зокрема щодо успіхів окупантів, не відповідають дійсності.

Таку заяву у п'ятницю, 28 листопада, зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

Що відбувається у Куп'янську?

Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у Харківську область. Він каже, що на Куп'янському напрямку українські військові продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії для стабілізації ситуації у місті.

Головнокомандувач також розповів, що станом на зараз у Куп'янську наші військові намагаються виявити окупантів задля їхнього подальшого знищення або взяття їх в полон для поповнення обмінного фонду.

Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менш як 40 російських абонентів радіообміну,

– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, за його словами, на підступах до міста українські підрозділи утримують визначені рубежі, а також посилюють вогневий вплив на росіян, щоб заблокувати будь-які шляхи постачань до них.

Яка ситуація у Куп'янську: останні новини