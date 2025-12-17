У Путіна вкотре заявили про нібито взяття Куп'янська: у РНБО пояснили, чому там бояться поразки
- Керівництво російської армії заявляє про нібито взяття Куп'янська, хоча 90% міста контролюють українські сили.
- Російські військові чиновники поширюють недостовірну інформацію, щоб захистити свої посади та переконати Кремль продовжувати війну.
Керівництво російської армії продовжує поширювати заяви про нібито "успішне взяття" Куп'янська. Однак ці повідомлення слугують лише для захисту власних посад і репутації перед "вищим керівництвом".
Про це інформує 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
Чому Росія продовжує брехати про взяття Куп'янська?
За словами Коваленка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов продовжує стверджувати, що Куп'янськ нібито захоплений російськими підрозділами, однак 90% території міста контролюють Сили оборони та продовжують зачистку російських солдатів на цьому напрямку. Раніше подібні брехливі заяви робив і начальник генштабу Росії Гєрасімов.
Керівник ЦПД стверджує, що такі брехливі заяви подаються безпосередньо російському диктатору через страх військових чиновників втратити свої посади через невдачі на полі бою, а також, щоб переконати еліти Кремля та оточення Путіна продовжувати війну за будь-яку ціну.
Яка наразі ситуація в Куп'янську?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують операцію зі звільнення Куп'янська та ліквідації російських підрозділів. Так, станом на 17 грудня, українські захисники повернули під свій контроль майже 90% території міста.
Начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Ігор Райков повідомив, що ворожі підрозділи заблоковані у місті, а мінімальну допомогу можуть отримувати лише через БпЛА. Крім того, російські підрозділи намагаються прорватись до своїх заблокованих побратимів у місто сухопутним коридором. Однак усі спроби противника приречені на провал.
Агенти руху "Атеш" стверджують, що в повному оточенні перебувають понад 30 російських солдатів 121-го та 122-го мотострілецьких полків. Ще кілька груп забарикадувались в підвалах житлових будинків поблизу лікарні та не мають можливості залишити укриття.