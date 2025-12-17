Руководство российской армии продолжает распространять заявления о якобы "успешном взятии" Купянска. Однако эти сообщения служат лишь для защиты собственных должностей и репутации перед "высшим руководством".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Силы обороны контролируют 90% Купянска и вернули часть Покровска, – Сирский

Почему Россия продолжает врать о взятии Купянска?

По словам Коваленко, министр обороны России Андрей Белоусов продолжает утверждать, что Купянск якобы захвачен российскими подразделениями, однако 90% территории города контролируют Силы обороны и продолжают зачистку российских солдат на этом направлении. Ранее подобные лживые заявления делал и начальник генштаба России Герасимов.

Руководитель ЦПИ утверждает, что такие лживые заявления подаются непосредственно российскому диктатору из-за страха военных чиновников потерять свои должности из-за неудач на поле боя, а также, чтобы убедить элиты Кремля и окружение Путина продолжать войну любой ценой.

Какова сейчас ситуация в Купянске?