Ситуація у Куп'янську лишається критичною: на околицях точаться бої, в місті шукають ворожі ДРГ
- Куп'янськ щодня зазнає масованих обстрілів, а на його околицях тривають жорстокі бої.
- У місті ведуться контрдиверсійні заходи для виявлення ворожих ДРГ.
Ворожі сили тероризують Куп'янськ, що на Харківщині. Місто щодня перебуває під масованими обстрілами, а на околицях точаться жорстокі бої.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, інформує 24 Канал.
Яка ситуація в Куп'янську?
Андрій Беседін зазначає, що Куп'янськ кожного дня перебуває під масованими атаками, у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних.
Ситуація лишається критичною. Зараз у Куп'янську проводять контрдиверсійні заходи для виявлення можливих ДРГ росіян, які могли просочитися у місто і там заховатися. Ми знаємо, що з порушенням правил та звичаїв війни вони переодягаються у цивільний одяг і здійснюють саме такі заходи,
– розповів глава МВА.
Що стосується безпосередньо боїв, то, як зазначив Беседін, в Куп'янську їх немає, вони точаться на околицях міста, дуже до нього наближених.
За його словами, противник щодня обстрілює місто з усіх видів озброєння: це артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби.
"За попередню добу ворог скинув десять таких бомб, велика кількість руйнувань, минулося без загиблих і поранених. Але це скоріше виняток, бо щодня, на жаль, травмуються, гинуть наші цивільні", – підкреслив посадовець.
Відповідно до його слів, станом на 16 вересня 1750 жителів Куп'янська залишаються на території громади, безпосередньо у Куп'янську, на правому березі – 750 людей.
Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини
Зазначимо, що речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський наголосив, що російські війська станом на 15 вересня не увійшли до Куп'янська. За його словами, окупація Куп'янська на Харківщині є стратегічною метою росіян у регіоні.
Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 16 вересня, загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень.
Російська армія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, ворог здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора.