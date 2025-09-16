Укр Рус
16 вересня, 14:30
Ситуація у Куп'янську лишається критичною: на околицях точаться бої, в місті шукають ворожі ДРГ

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Куп'янськ щодня зазнає масованих обстрілів, а на його околицях тривають жорстокі бої.
  • У місті ведуться контрдиверсійні заходи для виявлення ворожих ДРГ.

Ворожі сили тероризують Куп'янськ, що на Харківщині. Місто щодня перебуває під масованими обстрілами, а на околицях точаться жорстокі бої.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, інформує 24 Канал.

Яка ситуація в Куп'янську?

Андрій Беседін зазначає, що Куп'янськ кожного дня перебуває під масованими атаками, у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних.

Ситуація лишається критичною. Зараз у Куп'янську проводять контрдиверсійні заходи для виявлення можливих ДРГ росіян, які могли просочитися у місто і там заховатися. Ми знаємо, що з порушенням правил та звичаїв війни вони переодягаються у цивільний одяг і здійснюють саме такі заходи, 
– розповів глава МВА.

Що стосується безпосередньо боїв, то, як зазначив Беседін, в Куп'янську їх немає, вони точаться на околицях міста, дуже до нього наближених.

За його словами, противник щодня обстрілює місто з усіх видів озброєння: це артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби.

"За попередню добу ворог скинув десять таких бомб, велика кількість руйнувань, минулося без загиблих і поранених. Але це скоріше виняток, бо щодня, на жаль, травмуються, гинуть наші цивільні", – підкреслив посадовець.

Відповідно до його слів, станом на 16 вересня 1750 жителів Куп'янська залишаються на території громади, безпосередньо у Куп'янську, на правому березі – 750 людей.

Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини

  • Зазначимо, що речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський наголосив, що російські війська станом на 15 вересня не увійшли до Куп'янська. За його словами, окупація Куп'янська на Харківщині є стратегічною метою росіян у регіоні.

  • Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 16 вересня, загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень.

  • Російська армія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, ворог здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.

  • Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора.