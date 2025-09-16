Ворожі сили тероризують Куп'янськ, що на Харківщині. Місто щодня перебуває під масованими обстрілами, а на околицях точаться жорстокі бої.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни мали успіх у Куп'янську та на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Яка ситуація в Куп'янську?

Андрій Беседін зазначає, що Куп'янськ кожного дня перебуває під масованими атаками, у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних.

Ситуація лишається критичною. Зараз у Куп'янську проводять контрдиверсійні заходи для виявлення можливих ДРГ росіян, які могли просочитися у місто і там заховатися. Ми знаємо, що з порушенням правил та звичаїв війни вони переодягаються у цивільний одяг і здійснюють саме такі заходи,

– розповів глава МВА.

Що стосується безпосередньо боїв, то, як зазначив Беседін, в Куп'янську їх немає, вони точаться на околицях міста, дуже до нього наближених.

За його словами, противник щодня обстрілює місто з усіх видів озброєння: це артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби.

"За попередню добу ворог скинув десять таких бомб, велика кількість руйнувань, минулося без загиблих і поранених. Але це скоріше виняток, бо щодня, на жаль, травмуються, гинуть наші цивільні", – підкреслив посадовець.

Відповідно до його слів, станом на 16 вересня 1750 жителів Куп'янська залишаються на території громади, безпосередньо у Куп'янську, на правому березі – 750 людей.

Дивіться також "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини