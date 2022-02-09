На 16 мільйонів: у "Борисполі" вилучили рекордну партію контрабандних електронних цигарок

Працівники митної служби викрили величезну партію електронних цигарок, які намагалися завезти на територію України незаконним шляхом. Організатори схеми вказували у документах неправдиві дані щодо вантажу.

За даними СБУ, кількість контрабандного товару є рекордною серед всіх, які затримували на кордоні. За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Дії зловмисників кваліфікували як ввезення в Україну підакцизних товарів групою осіб в особливо великому розмірі.

Контрабандистам світить до 10 років



Контрабанду перевозили у величезній кількості коробок / Фото СБУ

Як встановили у Службі безпеки, зловмисники вказували неправдиві відомості про вантаж, але перевозили при цьому цілі коробки підакцизного товару.

Серед 7 тонн вантажу митники знайшли частину електронних цигарок, які містили підроблені акцизки.

Продати тютюнові вироби контрабандисти планували на території України.

Експерти оцінили вартість товару в 16 мільйонів гривень.



Палета з контрабандними цигарками / Фото СБУ

Електронні цигарки вилучили та відправили на експертизу. Якщо слідчі встановлять особи зловмисників, які причетні до схеми ввезення товарів контрабандою, зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Представники прокуратури Київської області вже подали до суду клопотання про арешт всього вилученого товару.

Контрабандисти "атакують"

Незаконне перевезення цигарок через кордон – вкрай розповсюджене явище в Україні. Особливо це стосується Заходу, де зловмисники вигадують різні контрабандні схеми. Так, 1 січня на Закарпатті прикордонники знайшли багатоцільовий гелікоптер, який використовували контрабандисти. Вартість літального апарату – понад 150 тисяч доларів. У кабіні гвинтокрила знайшли пачки з сигаретами.