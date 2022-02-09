На 16 мільйонів: у "Борисполі" вилучили рекордну партію контрабандних електронних цигарок
Джерело:Київська обласна прокуратура
Працівники митної служби викрили величезну партію електронних цигарок, які намагалися завезти на територію України незаконним шляхом. Організатори схеми вказували у документах неправдиві дані щодо вантажу.
За даними СБУ, кількість контрабандного товару є рекордною серед всіх, які затримували на кордоні. За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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Дії зловмисників кваліфікували як ввезення в Україну підакцизних товарів групою осіб в особливо великому розмірі.
Контрабандистам світить до 10 років
Контрабанду перевозили у величезній кількості коробок / Фото СБУ
- Як встановили у Службі безпеки, зловмисники вказували неправдиві відомості про вантаж, але перевозили при цьому цілі коробки підакцизного товару.
- Серед 7 тонн вантажу митники знайшли частину електронних цигарок, які містили підроблені акцизки.
- Продати тютюнові вироби контрабандисти планували на території України.
- Експерти оцінили вартість товару в 16 мільйонів гривень.
Палета з контрабандними цигарками / Фото СБУ
Електронні цигарки вилучили та відправили на експертизу. Якщо слідчі встановлять особи зловмисників, які причетні до схеми ввезення товарів контрабандою, зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Представники прокуратури Київської області вже подали до суду клопотання про арешт всього вилученого товару.
Контрабандисти "атакують"
Незаконне перевезення цигарок через кордон – вкрай розповсюджене явище в Україні. Особливо це стосується Заходу, де зловмисники вигадують різні контрабандні схеми. Так, 1 січня на Закарпатті прикордонники знайшли багатоцільовий гелікоптер, який використовували контрабандисти. Вартість літального апарату – понад 150 тисяч доларів. У кабіні гвинтокрила знайшли пачки з сигаретами.