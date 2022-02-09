По данным СБУ, количество контрабандного товара является рекордным среди всех, которые задерживали на границе. По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство.

Смотрите также Способствовали контрабанде: таможенники с Днепропетровщины попались на 70 миллионах грн. убытков

Действия злоумышленников квалифицировали как ввоз в Украину подакцизных товаров группой лиц в особо крупном размере.

Контрабандистам светит до 10 лет



Контрабанду перевозили в огромном количестве коробок / Фото СБУ

Как установили в Службе безопасности, злоумышленники указывали ложные сведения о грузе, но перевозили при этом целые коробки подакцизного товара.

Среди 7 тонн груза таможенники нашли часть электронных сигарет, которые содержали поддельные акцизы.

Продать табачные изделия контрабандисты планировали на территории Украины.

Эксперты оценили стоимость товара в 16 миллионов гривен.

Паллета с контрабандными сигаретами / Фото СБУ

Электронные сигареты изъяли и отправили на экспертизу. Если следователи установят личности злоумышленников, которые причастны к схеме ввоза товаров контрабандой, злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Представители прокуратуры Киевской области уже подали в суд ходатайство об аресте всего изъятого товара.

Контрабандисты "атакуют"

Незаконная перевозка сигарет через границу – крайне распространенное явление в Украине. Особенно это касается мероприятия, где злоумышленники придумывают различные контрабандные схемы. Так, 1 января на Закарпатье пограничники нашли многоцелевой вертолет, который использовали контрабандисты. Стоимость летательного аппарата – более 150 тысяч долларов. В кабине вертолета нашли пачки с сигаретами.