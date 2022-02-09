По данным СБУ, количество контрабандного товара является рекордным среди всех, которые задерживали на границе. По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство.
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Действия злоумышленников квалифицировали как ввоз в Украину подакцизных товаров группой лиц в особо крупном размере.
Контрабандистам светит до 10 лет
Контрабанду перевозили в огромном количестве коробок / Фото СБУ
- Как установили в Службе безопасности, злоумышленники указывали ложные сведения о грузе, но перевозили при этом целые коробки подакцизного товара.
- Среди 7 тонн груза таможенники нашли часть электронных сигарет, которые содержали поддельные акцизы.
- Продать табачные изделия контрабандисты планировали на территории Украины.
- Эксперты оценили стоимость товара в 16 миллионов гривен.
Паллета с контрабандными сигаретами / Фото СБУ
Электронные сигареты изъяли и отправили на экспертизу. Если следователи установят личности злоумышленников, которые причастны к схеме ввоза товаров контрабандой, злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Представители прокуратуры Киевской области уже подали в суд ходатайство об аресте всего изъятого товара.
Контрабандисты "атакуют"
Незаконная перевозка сигарет через границу – крайне распространенное явление в Украине. Особенно это касается мероприятия, где злоумышленники придумывают различные контрабандные схемы. Так, 1 января на Закарпатье пограничники нашли многоцелевой вертолет, который использовали контрабандисты. Стоимость летательного аппарата – более 150 тысяч долларов. В кабине вертолета нашли пачки с сигаретами.