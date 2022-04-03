7 тисяч евакуйованих і 47 тисяч продуктових наборів: у КМДА розповіли про Гуманітарний штаб
3 квітня 2022 , 10:36Читать новость на русском
У столиці працює Гуманітарний штаб: тут накопичують ліки, продукти та предмети першої необхідності. Це передусім потрібно літнім людмя, особлам з інвалідністю та мамам з дітьми.
Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголосив, що штаб працює з початку вторгнення Росії в Україну.
Тим часом У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто від уламків скла та повалених дерев
Робота Гуманітарного штабу у цифрах:
- роздали 47 тисяч продуктових наборів першої необхідності,
- приготували 42 тисяч гарячих обідів,
- 16 тисяч киян отримали соціальні послуги, в тому числі послуги обслуговування на дому.
У КМДА кажуть, що спецрейсами евакуювали близько 7 тисяч киян – переважно представників малозахищених верств населення. Серед них 270 осіб потрапили до Європи у рамках австрійсько-німецької евакуаційної місії.Зверніть увагу! Раніше у КМДА повідомили, що у Києві активно відновлює роботу приватний бізнес. Працюють понад 700 продуктових магазинів тпа 50 непродуктових. Також відчинили двері дял відвідувачів ресторани, перукарні, ринки, майстерні з ремонту одягу.
Дивіться ранкове звернення Ірини Верещук за 3 квітня