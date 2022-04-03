7 тисяч евакуйованих і 47 тисяч продуктових наборів: у КМДА розповіли про Гуманітарний штаб

3 квітня 2022 , 10:36
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Джерело:

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4956873151045185

У столиці працює Гуманітарний штаб: тут накопичують ліки, продукти та предмети першої необхідності. Це передусім потрібно літнім людмя, особлам з інвалідністю та мамам з дітьми.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголосив, що штаб працює з початку вторгнення Росії в Україну.

Тим часом У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто від уламків скла та повалених дерев

Робота Гуманітарного штабу у цифрах:

  • роздали 47 тисяч продуктових наборів першої необхідності,
  • приготували 42 тисяч гарячих обідів,
  • 16 тисяч киян отримали соціальні послуги, в тому числі послуги обслуговування на дому.

У КМДА кажуть, що спецрейсами евакуювали близько 7 тисяч киян – переважно представників малозахищених верств населення. Серед них 270 осіб потрапили  до Європи у рамках австрійсько-німецької евакуаційної місії.

Зверніть увагу! Раніше у КМДА повідомили, що у Києві активно відновлює роботу приватний бізнес. Працюють понад 700 продуктових магазинів тпа 50 непродуктових. Також відчинили двері дял відвідувачів ресторани, перукарні, ринки, майстерні з ремонту одягу.

Дивіться ранкове звернення Ірини Верещук за 3 квітня

 

Автор: Ірина Пундор