А вже незабаром планують висаджувати квіти. Про це повідомила Харківська міська рада.
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У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто
Департамент житлово-комунального господарства влаштував ініціативу "Відновимо Харків разом", до якої можуть долучитися всі охочі. Так, ініціативу підтримало вже понад дві тисячі волонтерів з усіх районів міста.
В межах "Відновимо Харків разом" волонтери разом з комунальниками та працівниками ДСНС розбирають завали та прибирають від уламків скла, сміття та повалених дерев паркові зони та прибудинкові території житлових будинків.
Лише за останні три дні 436 волонтерів разом з комунальниками відпрацювали 26 локацій у різних районах Харкова.
У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто / фейсбук Харківської Міської Ради
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