А вже незабаром планують висаджувати квіти. Про це повідомила Харківська міська рада.

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У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто

Департамент житлово-комунального господарства влаштував ініціативу "Відновимо Харків разом", до якої можуть долучитися всі охочі. Так, ініціативу підтримало вже понад дві тисячі волонтерів з усіх районів міста.

В межах "Відновимо Харків разом" волонтери разом з комунальниками та працівниками ДСНС розбирають завали та прибирають від уламків скла, сміття та повалених дерев паркові зони та прибудинкові території житлових будинків.

Лише за останні три дні 436 волонтерів разом з комунальниками відпрацювали 26 локацій у різних районах Харкова.

У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто / фейсбук Харківської Міської Ради

Зверніть увагу! Всі охочі допомогти у відновленні Харкова можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму. Після цього з вами зв'яжеться координатор.

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