Також у місті не планують порушувати традиції, навіть під обстрілами, тому почали готуватися до весняно-літнього сезону.
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У Харкові готуються до весняно-літнього сезону
Так, на проспекті Незалежності комунальні служби прибирають прилеглу територію, косять газони та готують клумбу для садіння квітів.
На цьому місці завжди висаджували квіти, які радували харків'ян, і цього року винятків не буде,
– заявили комунальники.
У міській раді підкреслили, що у прибиранні міста допомагають й самі харків'яни.
Як готуються до сезону / Фото з фейсбуку Харківської Міської Ради