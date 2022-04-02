Также в городе не планируют нарушать традиции даже под обстрелами, поэтому начали готовиться к весенне-летнему сезону.

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В Харькове готовятся к весенне-летнему сезону

Так, на проспекте Независимости коммунальные службы убирают близлежащую территорию, косят газоны и готовят клумбу для посадки цветов.

На этом месте всегда высаживали цветы, которые радовали харьковчан, и в этом году исключений не будет,

– заявили коммунальщики.

В городском совете подчеркнули, что в уборке города помогают и сами харьковчане.

Как готовятся к сезону / Фото из фейсбука Харьковского Городского Совета

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