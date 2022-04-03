Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголосив, що штаб працює з початку вторгнення Росії в Україну.
Тим часом У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто від уламків скла та повалених дерев
Робота Гуманітарного штабу у цифрах:
- роздали 47 тисяч продуктових наборів першої необхідності,
- приготували 42 тисяч гарячих обідів,
- 16 тисяч киян отримали соціальні послуги, в тому числі послуги обслуговування на дому.
У КМДА кажуть, що спецрейсами евакуювали близько 7 тисяч киян – переважно представників малозахищених верств населення. Серед них 270 осіб потрапили до Європи у рамках австрійсько-німецької евакуаційної місії.
Дивіться ранкове звернення Ірини Верещук за 3 квітня