Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголосив, що штаб працює з початку вторгнення Росії в Україну.

Тим часом У Харкові волонтери разом з комунальниками прибирають місто від уламків скла та повалених дерев

Робота Гуманітарного штабу у цифрах:

роздали 47 тисяч продуктових наборів першої необхідності,

приготували 42 тисяч гарячих обідів,

16 тисяч киян отримали соціальні послуги, в тому числі послуги обслуговування на дому.

У КМДА кажуть, що спецрейсами евакуювали близько 7 тисяч киян – переважно представників малозахищених верств населення. Серед них 270 осіб потрапили до Європи у рамках австрійсько-німецької евакуаційної місії.

Зверніть увагу! Раніше у КМДА повідомили, що у Києві активно відновлює роботу приватний бізнес. Працюють понад 700 продуктових магазинів тпа 50 непродуктових. Також відчинили двері дял відвідувачів ресторани, перукарні, ринки, майстерні з ремонту одягу.