Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он подчеркнул, что штаб работает с начала вторжения России в Украину.
Тем временем В Харькове волонтеры вместе с коммунальщиками убирают город от обломков стекла и сваленных деревьев
Работа Гуманитарного штаба в цифрах:
- раздали 47 тысяч продуктовых наборов первой необходимости,
- приготовили 42 тысячи горячих обедов,
- 16 тысяч киевлян получили социальные услуги, включая услуги обслуживания на дому.
В КГГА говорят, что спецрейсы эвакуировали около 7 тысяч киевлян – преимущественно представителей малозащищенных слоев населения. Среди них 270 человек попали в Европу в рамках австрийско-германской эвакуационной миссии.
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