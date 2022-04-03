Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он подчеркнул, что штаб работает с начала вторжения России в Украину.

Тем временем В Харькове волонтеры вместе с коммунальщиками убирают город от обломков стекла и сваленных деревьев

Работа Гуманитарного штаба в цифрах:

раздали 47 тысяч продуктовых наборов первой необходимости,

приготовили 42 тысячи горячих обедов,

16 тысяч киевлян получили социальные услуги, включая услуги обслуживания на дому.

В КГГА говорят, что спецрейсы эвакуировали около 7 тысяч киевлян – преимущественно представителей малозащищенных слоев населения. Среди них 270 человек попали в Европу в рамках австрийско-германской эвакуационной миссии.

Обратите внимание! Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве активно возобновляет работу частный бизнес. Работают более 700 продуктовых магазинов и 50 непродуктовых. Также открыли двери для посетителей рестораны, парикмахерские, рынки, мастерские по ремонту одежды.

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