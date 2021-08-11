Годинники на понад 100 тисяч євро: в аеропорту "Київ" виявили контрабанду

В аеропорту "Київ" прикордонники виявили незаконне перевезення партії дорогоцінних годинників. Елітний товар правоохоронці вилучили.

Rolex на понад 100 тисяч євро

16 швейцарських годинників марки Rolex виявили під час огляду ручної поклажі. В Україну їх віз громадянин США.

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За попередніми даними, сума сягає понад 100 тисяч євро. Чоловік, ймовірно, перевозив годинники з метою подальшої реалізації на території України,

– розповіли у ДПСУ.

Працівники митниці склали на американця протокол про порушення митних правил.



В аеропорту "Київ" виявили 16 годинників Rolex / Фото ДПСУ

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